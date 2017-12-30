Лавров рассказал, как подшучивал над Джонсоном во время его визита в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что в нем течет на пять процентов русская кровь. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ.

"Он себя называет Бόрис, признается, что это от русских корней, поэтому Бори́с, - сказал министр. - Он клянется, что у него русская прабабушка или бабушка, русская кровь есть пятипроцентная".

Глава российского МИД рассказал также, как он подшучивал над британским коллегой, который получил много рекомендаций перед поездкой в Москву.

"Во-первых, я поинтересовался, почему он остановился не в гостинице, а в резиденции посла, поскольку одна из рекомендаций была не открывать в гостинице двери незнакомым девушкам, - поведал Лавров. - Он мне не ответил, сказал, что ему просто так удобнее. А за обедом он старался лишь пригубливать напитки, что тоже отвечало рекомендации. Я обратил на это внимание, но он сказал, что ему еще надо выступать где-то с лекцией".

Российский министр обратил внимание и на то, что пресс-конференция с Джонсоном прошла не только интересно, но и весело. "На пресс-конференции всегда интересно, потому что это такой экспромт, когда задают вопросы, всегда интересно, как на них реагирует твой партнер, западный в данном случае, - пояснил он. - Но Борис - человек живой, непринужденный, естественный, говорит интересные вещи. Так что не скучно".