Лавров рассказал о лучших годах своей жизни в деревянном доме с "деревенскими удобствами"

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ рассказал, что лучшие годы его жизни прошли в деревянном доме с "деревенскими удобствами" в Ногинском районе Московской области.

"В Ногинском районе я провел лучшие годы своей жизни с трех до девяти лет, - рассказал глава российского МИД. - Я жил у дедушки с бабушкой в деревянном доме со всеми деревенскими удобствами, в ста метрах от стадиона, который назывался "Спартак", где мы играли в футбол летом, а зимой - в хоккей". Лавров также отметил, что именно тогда у него появилась "страсть" к этому спортивному клубу.

"Я учился в школе №2 им. В. Г. Короленко, до недавнего времени еще была жива моя учительница Клавдия Ивановна Горячева, - продолжил Лавров. - С тех пор я там давно не был, хотя там могила моих деда и бабушки. Езжу раз в пару-тройку лет".

По его словам, в настоящий момент он также ведет "борьбу" за возвращение Ногинску старого названия Богородск. "Сейчас я борюсь и пытаюсь привлечь на свою сторону губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, чтобы вернуть Ногинску исконное название Богородск, - отметил министр. - На въезде в город уже стоит стела с надписью Богородск, но сам город по-прежнему официально называется Ногинск".

При этом Лавров заверил телезрителей, что не имеет ничего личного к российскому революционеру Виктору Ногину. "Богородск - это старое название, которое люди дали этому месту", - пояснил он.

Глава МИД также указал, что поддерживает "целый ряд мероприятий, которые проводит ногинская администрация, включая конкурсы на знание английского языка". "Ежегодно направляю им приветствия, - рассказал он. - Через это, видимо, они меня и удостоили такого звания (почетный гражданин Ногинского района Московской области - прим. ТАСС)".