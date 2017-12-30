Лавров посоветовал россиянам продолжать шутить и смеяться в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал продолжать шутить и смеяться, так как это удлиняет жизнь. С такими словами глава российского внешнеполитического ведомства обратился к телезрителям программы "Международная пилорама" на телеканале НТВ.

"Я очень хочу, чтобы все, кто нас сейчас смотрит, да и вообще все люди не только в России, но и на Земле были в Новом году счастливы, здоровы, чтобы ни у кого не болела голова по поводу каких-то мелких проблем, чтобы все мы друг друга уважали и любили, - сказал Лавров. - Обязательно продолжайте шутить, смеяться, это удлиняет жизнь".

Отвечая на вопрос, на что у России больше шансов в 2018 году, стабилизировать отношения с Западом или стать чемпионом мира по футболу, министр пошутил, что шансы "по середине". "Хороший ответ, главное, очень дипломатический, - парировал ведущий Тигран Кеосаян. - То есть мы дойдем до четвертьфинала, а чехи снимут санкции". "Думаю, середина будет ниже", - сыронизировал Лавров.