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Профсоюз полиции ФРГ счел неудачной идею о "зонах безопасности для женщин" в Берлине

Общество
30 декабря, 18:00 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, декабря. /ТАСС

Глава профсоюза немецкой полиции Райнер Вендт считает, что идея организаторов новогоднего праздника в Берлине означает конец равноправия

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БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Глава профсоюза немецкой полиции Райнер Вендт подверг критике решение организаторов новогоднего праздника в Берлине установить специальные "зоны безопасности для женщин". Это является "деструктивным сигналом", сказал он 30 декабря газете Neue Osnabrücker Zeitung.

"Таким образом они дают понять, что есть зона, где безопасно, а есть другая зона, где опасно", - отметил Вендт. По его словам, идея организаторов праздника ознаменует собой "конец равноправия, свободы передвижения и самоопределения".

Шоу возле Бранденбургских ворот в германской столице является самым массовым новогодним праздником в Германии. Организаторы полагают, что там в ночь на первое января соберется около 1 млн человек.

На территории, где будет проходить мероприятие, установлены временные палатки, в которых будут дежурить представители органов безопасности и Немецкого общества Красного Креста. Именно эти палатки получили условное название "зоны безопасности" (Women's Safety Area). Туда могут обратиться посетительницы праздника в том случае, если станут жертвой домогательств. Таким образом организаторы отреагировали на события 1 января 2016 года в Кельне, где около тысячи мигрантов, разделившись на группы, нападали на женщин.

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