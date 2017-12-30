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Конвои ООН за четвертый квартал доставили в зоны деэскалации в Сирии более 7 тыс. т помощи

Общество
30 декабря, 22:11 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 30, декабря. /ТАСС

Создание трехсторонней гуманитарно-целевой группы положительно сказалось на количестве проводимых гуманитарных конвоев, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 30 декабря. /ТАСС/. Гуманитарные конвои ООН в четвертом квартале уходящего года доставили в зоны деэскалации в Сирии более 7 тысяч тонн помощи - почти на треть больше, чем в третьем квартале. Об этом сообщил 30 декабря российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

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"Создание трехсторонней гуманитарно-целевой группы Россия - ООН - Сирия положительным образом сказалось на количестве проводимых гуманитарных конвоев ООН в труднодоступные районы и наращивании объема гуманитарной помощи нуждающимся гражданам. По сравнению с третьим кварталом 2017 года количество гуманитарных конвоев ООН, проведенных в зоны деэскалации, в четвертом квартале увеличилось на 50 процентов, а количество доставленного гуманитарного груза - на 31 процент, составив более 7 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

"Всего с начала 2017 года Центром по примирению обеспечено безопасное и беспрепятственное проведение более 140 конвоев ООН с общим весом гуманитарного груза 18 тысяч тонн", - отметили в Центре.

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