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Путин и Медведев будут встречать Новый год с родными и близкими

Общество
31 декабря, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для российского лидера этот праздник является семейным

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев не отступают от традиции и планируют встретить наступающий 2018 год дома с родными.

"Он [глава государства] традиционно его [Новый год] встречает дома, традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей", - рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что этот праздник для президента - "семейный, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно". "Так же будет традиционно и в этом году", - считает представитель Кремля.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сказала ТАСС, что председатель правительства "будет встречать Новый год в Москве, в кругу семьи и друзей". Она не исключила, что в выходные праздничные дни Медведев "покатается на лыжах в Сочи".

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