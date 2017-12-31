Путин и Медведев будут встречать Новый год с родными и близкими

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев не отступают от традиции и планируют встретить наступающий 2018 год дома с родными.

"Он [глава государства] традиционно его [Новый год] встречает дома, традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей", - рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что этот праздник для президента - "семейный, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно". "Так же будет традиционно и в этом году", - считает представитель Кремля.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сказала ТАСС, что председатель правительства "будет встречать Новый год в Москве, в кругу семьи и друзей". Она не исключила, что в выходные праздничные дни Медведев "покатается на лыжах в Сочи".