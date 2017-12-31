Более 14 тыс. человек примут участие во 2-м Куньминском международном марафоне ШОС

КУНЬМИН /Китай/, 31 декабря. /ТАСС/. Свыше 14 тыс. человек выйдут в воскресенье на беговую дистанцию 2-го Куньминского международного марафона Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в юго-западной провинции Юньнань.

Накануне крупномасштабного мероприятия в Куньмине (административный центр провинции) состоялась Церемония открытия Центра молодежных обменов Китай-ШОС, а также Международный форум по спортивно-оздоровительному развитию, на котором представители государств - членов организации, дипломатических миссий, правительственных и общественных организаций, китайские и международные эксперты обменялись опытом и мнениями по проблематике развития физкультуры и спорта.

Детали и специфика предстоящего пробега

2-й Куньминский марафон ШОС, организованный секретариатом организации при поддержке властей провинции Юньнань, города Куньмин и содействии Всекитайской ассоциации легкой атлетики, будет включать четыре дистанции. Протяженность первой, марафонской, составляет порядка 42 км - в этом состязании примут участие около 1,5 тыс. человек. На дорожку полумарафона (21 км) выйдут порядка 5,4 тыс. бегунов. Примерно 5,9 тыс. участников преодолеют семикилометровый маршрут по трассе "Здоровый бег", еще 1,7 тыс. пройдут дистанцию длиной 2,6 км, которая называется "Семейный забег".

Среди почетных марафонцев - победитель всекитайской Спартакиады по марафонскому бегу Дун Гоцзян, занявший первое место в Куньминском полумарафоне ШОС-2016. Ожидается, что помимо спортсменов и просто любителей бега в соревнованиях примут участие дипломаты и члены их семей. Как проинформировали организаторы, самому старшему участнику 84 года, самому младшему - всего два месяца. Победителям вручат денежные призы в размере до 20 тыс. юаней ($3 тыс.).

Марафон будет проходить на высоте 1,8 тыс. метров над уровнем моря около озера Дяньчи. В нем примут участие бегуны из 27 стран мира, в том числе Австралии, Белоруссии, Индии, Камбоджи, Канады, Кении, Киргизии, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, Шри-Ланки, США, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, ФРГ, Эфиопии.

Для обеспечения безопасности мероприятия китайские власти мобилизовали порядка 12 тыс. сотрудников спецслужб и органов правопорядка. Содействие участникам и гостям марафона оказывают свыше 2,5 тыс. волонтеров, к услугам гостей города предоставлены 210 представителей медперсонала.

Ожидается, что 2-й Куньминский марафон станет событием, которое сплотит людей вокруг близких каждому общечеловеческих понятий и ценностей, приведет к укреплению традиций спорта и дружбы, утверждению диалога культур и большей терпимости, усилению взаимопонимания, станет стимулом для сотрудничества и развития.

Завершением программы мероприятия станет праздничный гала-концерт, включающий в себя специальную творческую зарисовку под названием "Весенние рифмы".

Мнения организаторов и общественности

"Международный марафон ШОС в Куньмине стал не только визитной карточкой этого прекрасного "города вечной весны", но и всей ШОС, - заявил генсек организации Рашид Алимов. - Можно утверждать, что это марафон победителей - всех участников вместе и каждого в отдельности. <…> Всех их будет объединять общее стремление к здоровому образу жизни, совершенству тела и духа. Не важно, какую дистанцию они пробегут, важно, что каждый из них сумел преодолеть самого себя, научился вставать раньше солнца".

По его словам, гости масштабного мероприятия "станут свидетелями синергии спортивного и шанхайского духа".

Как отметил в свою очередь заместитель губернатора провинции Юньнань Гао Фэн, марафон будет способствовать усилению на мировой арене влияния ШОС, содействовать совместному развитию членов организации на основе принципов взаимного доверия, обоюдной выгоды и равноправия, в соответствии с шанхайским духом. "Во главу угла ставятся здоровье, всеобщее благополучие, это мероприятие в полной мере демонстрирует представительность ШОС. <…> Здоровье - непременное условие всеобъемлющего успешного развития человечества, основополагающий социально-экономический фактор, важный показатель народного благосостояния и государственной мощи", - подчеркнул чиновник.

С его словами согласился заместитель главы Главного государственного управления по делам спорта КНР Ли Инчуань. "Это [марафон и приуроченный к нему форум] платформа, призванная стать площадкой для сотрудничества между Китаем и прочими участниками ШОС в области физкультуры и спорта, стимулирующим механизмом развития соответствующей сферы взаимодействия между государствами - членами организации", - заявил он.

Как отметила глава Ассоциации физического здоровья Китая Го Юйчэн, Куньминский международный марафон свидетельствует, что участники ШОС уделяют пристальное внимание международной и национальной проблематике укрепления здоровья и развития физкультуры.

"Мы высоко оцениваем роль и участие регионов государств - членов ШОС в продвижении повестки дня в области спорта и молодежных обменов, - добавил зампредседателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана Дильшод Назаров. - Марафон в Куньмине - авторитетный международный спортивный и культурно-гуманитарный центр Евразии".

История марафона

1-й марафон ШОС прошел 17 декабря 2016 года в Куньмине и был приурочен к 15-летию образования организации. В нем приняли участие более 15 тыс. атлетов из 23 стран мира. По словам Алимова, в тот день бегуны и наблюдавшая за ними публика "по-настоящему прочувствовали, сколь велики сила и энергетика спорта, слившаяся с созидательной энергией "шанхайского духа".

В мужском марафоне победу тогда одержал эфиопский легкоатлет Тилахун Айеле Тарику, пробежавший 42,195 км за 2 часа 22 минуты и 2 секунды. Второе и третье места достались спортсменам из Кении - Найбэй Кеннеди и Генри Косгей, которые преодолели дистанцию за 2 часа 23 минуты и 2 часа 26 минут соответственно.

В женском зачете первой финишировала кенийская легкоатлетка Рода Тануи (2 часа 33 минуты и 53 секунды). Бегунья из Киргизии Дарья Маслова пришла второй - ее результат составил 2 часа 38 минут. Замкнула "тройку" лидеров эфиопская бегунья Мескерем Абера Хундэ (2 часа 40 минут).

В ходе мероприятия 2016 года Рашид Алимов, послы стран-участниц и представители местных властей заложили на берегу озера Дяньчи "Аллею дружбы ШОС".

Летом в рамках Дня ШОС на ЭКСПО-2017 в Астане состоялся еще один международный марафон, в котором приняли участие 6 тыс. спортсменов и любителей бега из 32 стран.

Среди участников минувших марафонских забегов были как любители, так и профессиональные спортсмены, молодые и пожилые, люди с ограниченными возможностями - представители разных народов, традиций и культур. "Всех их объединяет общее стремление к здоровому образу жизни, совершенству тела и духа", - заявил ранее Алимов, подчеркнув, что такие мероприятия - "свидетельство торжества человеческого духа".