Роспотребнадзор призвал соблюдать очередность блюд за новогодним столом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор посоветовал россиянам не стремиться попробовать все блюда новогоднего стола и соблюдать очередность блюд. Об этом говорится в воскресенье в сообщении ведомства.

"Соблюдайте очередность блюд. Диетологами доказано: самое оптимальное - съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее. Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда. Чем разнообразнее все отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему", - предупреждает ведомство.

Специалисты также призывают россиян не садиться за праздничный стол голодными и не пропускать приемы пищи в течение 31 декабря.

Также Роспотребнадзор посоветовал избегать долгих застолий - рекомендуется устраивать конкурсы и прогулки на свежем воздухе, а также танцевать.

Ранее ведомство посоветовало россиянам принять профилактические меры от заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи. В Роспотребнадзоре отметили, что наибольшую опасность представляют салаты, заправленные майонезом или сметаной, а также шаурма и кондитерские изделия с кремом.