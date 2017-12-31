В Москве новогодние салюты запустят с 38 площадок

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Новогодние салюты в Москве запустят с 38 точек, расположенных в 12 административных округах столицы. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"В ночь с 31 декабря на 1 января Москву расцветят залпы праздничных салютов: их запустят с 38 точек. Посмотреть зрелищное пиротехническое шоу можно будет во всех 12 столичных округах", - говорится в сообщении.

Большую часть праздничных фейерверков запустят в 01:00 мск 1 января. На ВДНХ, Поклонной горе, Москворецкой улице (у подножия Большого Москворецкого моста) запуски состоятся в полночь.

На десяти площадках на праздничной Тверской улице вместо салютов каждый час 31 декабря, 1 и 2 января будут давать залпы разноцветных конфетти.