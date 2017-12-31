Прославившийся прогулками по Владивостоку тигр Владик вновь отправился в путешествие

ВЛАДИВОСТОК, 31 декабря. /ТАСС/. Тигр по кличке Владик, ставший знаменитым год назад после прогулок по Владивостоку, вновь отправился в путешествие по Приморскому краю. Сейчас тигр вновь идет на север, все дальше отдаляясь на запад от хребта Сихотэ-Алинь. Об этом свидетельствуют данные, получаемые с надетого на тигра ошейника с GPS-модулем, сообщает в воскресенье пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр".

Тигр Владик в этом году уже совершил путешествие на расстояние до 700 км с севера на юг Приморья, а затем в обратном направлении.

"Тигр легко преодолевает автодороги и максимально близко проходит от населенных пунктов, но никогда отпечатки его лап не отмечались в их пределах и ни одно домашнее животное не пострадало", - приводит пресс-служба слова генерального директора Центра Сергея Арамилева.

Специалисты внимательно следят за передвижениями тигра. Известно, что примерно раз в неделю он успешно охотится, проводит несколько дней возле добычи и затем вновь отправляется в дорогу.

"Сейчас тигр эффективно отслеживается специальными службами, идет много научной информации, которая позволяет по-новому взглянуть на тигров, их распространение, участки охоты. Поэтому мы с большим интересом продолжаем следить за передвижениями Владика", - отмечает руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

История Владика

История с Владиком началась 19 октября 2016 года, когда в дежурную часть полиции Владивостока поступило сообщение от горожанина о том, что на улице на окраине города замечен тигр. В районе, где увидели хищника, находятся спальные кварталы и крупные предприятия. Поиски тигра велись два дня, к ним привлекались сотрудники полиции, Росгвардии и охотнадзора. 20 октября хищника обнаружили в лесном массиве бухты Лазурная в 20 км от Владивостока.

Молодого и здорового самца обездвижили с помощью снотворного и доставили в реабилитационный центр, где он провел более полугода. После успешной реабилитации Владика выпустили в национальном парке "Бикин" на севере Приморья, заселенном многочисленными копытными животными.

Вскоре тигр отправился на юг Приморья, но, проделав путь в 700 км, вновь повернул на север. Некоторое время он кружил по районам центрального Приморья, и ученые уже решили, что тигр нашел свой дом. Однако в последние дни декабря он вновь отправился в путешествие.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета, этих хищников осталось в дикой природе от 480 до 540 особей. Около 90% популяции обитает в Приморском и Хабаровском краях.