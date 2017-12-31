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Российский культурный центр в Сирии впервые за семь лет провел большой новогодний праздник

Общество
31 декабря, 9:33 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 31, декабря. /ТАСС

Детям показали театральную постановку "Буратино" и вручили подарки от Деда Мороза и Снегурочки

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ДАМАСК, 31 декабря. /ТАСС/. Праздничные мероприятия для детей в честь Нового года впервые за последние семь лет состоялись в актовом зале Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Дамаске.

Российским и сирийским детям показали театральную постановку "Буратино" и вручили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Последний раз подобные массовые мероприятия проводились в РЦНК в 2010 году.

"Сегодня мы начали отмечать Новый год здесь, в Дамаске, в Русском культурном центре, на сцене которого семь лет была тишина, - сказал журналистам заместитель главы Россотрудничества Алексей Фролов. - Триста с лишним детей с родителями, наши соотечественники, которые пришли на этот праздник, я надеюсь, получили массу удовольствия".

"Все знают "Буратино", поэтому даже ребята из детских домов, которые не говорят по-русски, думаю, все они поняли по сюжету, что добро побеждает зло. Война заканчивается, мирная жизнь берет свое", - добавил он. Фролов отметил, что в рамках новогодних мероприятий также была организована благотворительная акция в одном из приютов Дамаска.

Фролов подчеркнул, что РЦНК, несмотря на нестабильную обстановку в стране и отсутствие командированных сотрудников из России, не прекращал работу. "В центре на протяжении всех лет трудился наш сирийский коллектив. Они не боялись, несмотря на то, что в их адрес шли угрозы, угрожали и их семьям. Эти люди каждый день открывали двери центра", - сказал он.

Россотрудничество при поддержке посольства РФ и властей Сирии в декабре провело в Дамаске два масштабных мероприятия. В начале месяца музыканты из России выступили с концертом в Оперном театре Дамаска, а спустя неделю в столице Сирии прошел товарищеский матч, в котором приняли участия российские и сирийские звезды баскетбола.

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