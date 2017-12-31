Около 200 человек приняли участие в парадах Дедов Морозов в разных городах США

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Около 200 Дедов Морозов, Снегурочек и других новогодних персонажей русских сказок приняли участие в парадах, впервые состоявшихся в уходящем году сразу в нескольких американских городах. Об этом в беседе с ТАСС рассказал в воскресенье президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

От восточного до западного побережья

"Впервые шествие Дедов Морозов охватило сразу несколько штатов, - сказал он. - В течение декабря целая волна парадов прошла по городам, которые перенимали друг у друга эту красочную эстафету".

Самое массовое шествие состоялось в Нью-Йорке - в нем приняли участие около ста Дедов Морозов и Снегурочек. Парад прошел по центральным улицам Манхэттена и завершился танцами и хороводами на площади Таймс-сквер. После этого аналогичные шествия были организованы в городах Орландо (штат Флорида), Сан-Франциско (Калифорния), Оклахома-Сити (Оклахома), а также в Чикаго (Иллинойс), по улицам которого Деды Морозы прошли 30 декабря.

По словам Игоря Кочана, основная цель этой акции - познакомить американцев с новогодними традициями русской культуры. "В России все знают Санта-Клауса, представляют, как празднуется Рождество в США, в курсе, что Санта ездит на оленях, а главного оленя зовут Рудольф, - заметил он. - Но американцы не имеют ни малейшего представления, что есть такой персонаж как Дед Мороз, что он тоже приходит на новогодние праздники и тоже дарит детям подарки, а тем более, что есть еще такая красивая и добрая волшебница - Снегурочка". "Поэтому мы знакомим американцев с русской культурой, показываем широту русской души, так как наши Деды Морозы не просто ходят по улицам городов и рассказывают о себе прохожим, но еще и раздают им сувениры и сладости из России", - добавил Кочан.

Американцы, как говорят участники шествий, встречают Дедов Морозов с восторгом. "Сначала они воспринимают Деда Мороза как Санту, только одетого в очень гламурную и богатую шубу, но затем с удовольствием слушают про русские новогодние традиции и даже принимают участие в параде, танцуют и поют вместе с нами", - отметили они.

Дед Мороз в мировом масштабе

Впервые в этом году в парадах приняли участие интернациональные семейные пары. По данным организаторов, среди "американских Дедов Морозов" были мексиканцы, итальянцы, грек и серб. В 2018 году, как ожидается, шествие затронет еще большее число американских городов. Русскоязычные жители из Олбани (штат Нью-Йорк), Филадельфии (Пенсильвания), Детройта (Мичиган) и других городов уже выразили желание принять участие в подобных новогодних парадах.

"Более того, мы очень надеемся, что эту акцию, начатую в США, вскоре подхватят и многие другие страны, в которых проживают наши соотечественники, и шествие Дедов Морозов будет проходить уже с мировым масштабом, - сказал Кочан. - Ведь это очень красивый и добрый способ рассказать о русской культуре, традициях, показать лицо и душу России".