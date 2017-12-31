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Путин поздравил сотрудников ОКБ "Новатор" с 70-летием предприятия

Общество
31 декабря, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Глава государства пожелал успехов и новых достижений коллективу бюро

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МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов екатеринбургского ОКБ "Новатор", разработчика ракетной техники, с 70-летием со дня основания предприятия.

"Уважаемые друзья! Поздравляю с 70-летием ОКБ "Новатор". Этот юбилей - знаменательное событие не только для вашего коллектива, но и для всего отечественного оборонно-промышленного комплекса. Вы по праву гордитесь именами предшественников, среди которых целая плеяда выдающихся ученых, конструкторов и инженеров, высококвалифицированных представителей рабочих профессий", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной в воскресенье на сайте главы государства.

Как добавил российский лидер, сотрудники предприятия бережно хранят традиции, заложенные его основателями, держат планку качества и конкурентоспособности продукции и внедряют перспективные подходы к решению задач.

Владимир Путин пожелал здоровья ветеранам конструкторского бюро, а также успехов и новых достижений его коллективу.

ОКБ "Новатор" входит в "Алмаз-Антей" с 2002 года, является одним из центров оборонно-промышленного комплекса страны по разработке современных образцов ракетного оружия. Одна из наиболее известных разработок ОКБ "Новатор" - ракеты семейства "Калибр" (в экспортном исполнении - "Club"). Помимо продукции по линии ОПК, предприятие разработало и сдало в эксплуатацию ряд сухопутных и морских метеорологических комплексов, обеспечивающих зондирование атмосферы.

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