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Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского

Общество
31 декабря, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Отпевание состоится в церкви Малого Вознесения

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© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным, скончавшимся в субботу после продолжительной болезни, пройдет во вторник в Театре Маяковского, в труппе которого он служил с 1982 года. Об этом в воскресение ТАСС сообщила пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

"Прощание с заслуженным артистом России, одним из ведущих артистов Театра Маяковского Александром Шавриным состоится 2 января 2018 года в Театре Маяковского. Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения", - сообщила Вартанова.

Александр Шаврин скончался после продолжительной болезни утром 30 декабря на 58-м году жизни. "Мы приносим свои соболезнования всем родным и близким, друзьям и коллегам. Светлая память замечательному артисту и талантливому, прекрасному человеку", - сказал в пресс-службе.

Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. Звание заслуженного артиста России он получил в 2001 году. На сцене Театра Маяковского Александр Шаврин создал более 20 образов - в репертуаре артиста были роли самого разного плана, жанра и объема: Евгений ("Место для курения"), Арнольд ("Круг"), третий мужик ("Плоды просвещения" режиссера Петра Фоменко), Херардо ("Валенсианские безумцы"), Мотылек ("Шутка мецената"), граф Кефельд ("Кин IV") и др.

Шаврин снялся также в ряде кинокартин и телеспектаклей, в том числе в телесериале "Бедная Настя", выходившем в 2003-2004 годах, и в двух частях фильма "Наши соседи", вышедших в 2010 и 2011 годах.

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