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Собянин посетил площадку "Путешествия в Рождество" на Тверской в канун Нового года

Общество
31 декабря 2017, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Мэр Москвы подчеркнул, что улица станет главной театральной площадкой Москвы, на которой выступят артисты самых известных российских театров

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МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в канун Нового года посетил одну из главных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице, которая до 2 января стала полностью пешеходной. Мэр пообщался с горожанами, поздравил их с наступающими праздниками и сфотографировался со всеми желающими.

"Год назад, в новогодние праздники, на тротуарах Тверской было не протолкнуться. Полиция предлагала экстренно перекрыть улицу. Тогда этого не стали делать, но в этот Новый год Тверская впервые станет пешеходной. И не просто пешеходной улицей, а главной театральной площадкой Москвы, на которой выступят артисты самых известных столичных, петербургских и региональных театров", - сказал Сергей Собянин.

В свою очередь, москвичи поблагодарили мэра за хорошую организацию праздника.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 22 декабря по 14 января на 83 городских площадках. Столичные бульвары, площади и переулки превратятся в театральные подмостки, на которых ежедневно будут проходить представления, спектакли, концерты и мастер-классы.

Центральной площадкой встречи нового года в Москве станет улица Тверская и главные столичные парки, где проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Лучшие театры страны - лауреаты и номинанты российской национальной театральной премии "Золотая маска" - станут участниками фестиваля, 31 декабря, 1 и 2 января они покажут свои спектакли на Тверской улице. Длина театрального пешеходного маршрута составит около 2,5 км.

На Тверской улице откроются 10 тематических площадок, среди них "Обыкновенное чудо", "Снежная королева", "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане", "Золотой петушок". 17 постановок представят театральные коллективы из Санкт- Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Омска, Самары, Костромы, Красноярска и Новокуйбышевска. В связи с этим 31 декабря, 1 и 2 января Тверская улица от станции метро "Маяковская" до "Охотного Ряда" впервые станет полностью пешеходной.

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