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Патриарх Кирилл на новогоднем молебне попросил мира для Украины

Общество
31 декабря 2017, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Предстоятель РПЦ, в частности, попросил, "чтобы воцарился мир на просторах исторической Руси", "чтобы в мире, мятущемся и страдающем от многого, было больше справедливости, света и правды"

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершая новогодний молебен в храме Христа Спасителя в воскресенье, попросил, чтобы 2018 год стал "летом благости Божией" для всей исторической Руси.

"Пусть Господь благословит Отечество наше, всю историческую Русь, примирит народы, находящиеся в состоянии гражданских конфликтов, особенно я имею в виду Украину, наших братьев и сестер, страдающих от этого конфликта", - сказал он.

Патриарх попросил, "чтобы воцарился мир на просторах исторической Руси", "чтобы в мире, мятущемся и страдающем от многого, было больше справедливости, света и правды". "Да поможет нам Господь в предстоящее лето его благости совершить все то, что мы должны совершить для того, чтобы мы и мир становились лучше", - заключил предстоятель Церкви.

Он призвал собравшихся не только развиваться самим, но и изменять к лучшему окружающий мир и "работать достойно".

Новогодние молебны проходят 31 декабря и 1 января во всех храмах Русской православной церкви. Новогодней ночью в ряде церквей совершается литургия. В Москве - более двух десятков таких храмов. С каждым годом их число увеличивается, поскольку ночная новогодняя литургия пользуется все большей популярностью.

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