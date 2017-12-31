Верховный муфтий РФ в Новый год назвал патриотизм одной из главных ценностей страны

УФА, 31 декабря. /ТАСС/. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин поздравил верующих мусульман с наступающим Новым 2018 годом. Он пожелал мира и процветания родине, назвав патриотизм одним из главных истоков силы и могущества государства.

"Патриотизм, вера и любовь к отечеству вкупе с традиционными духовно-нравственными ценностями продолжают оставаться главными истоками силы и могущества нашего государства, залогом всех грядущих побед. И мы, мусульмане России, как неотъемлемая часть всего нашего многонационального российского народа, верны заветам всех предшествующих поколений наших соотечественников беречь мир и согласие на земле нашей отчизны, вносить достойный вклад в укрепление ее могущества и процветания", - говорится в тексте поздравления председателя Центрального духовного управления мусульман, резиденция которого находится в Уфе.

Таджуддин отметил, что уходящий год "показал всему миру самодостаточность наших потенциальных возможностей, подвиг к новым значимым достижениям во всей жизнедеятельности нашей великой страны".

Муфтий добавил, что молитвы в праздничные дни будут во благо добрых деяний, благородного труда и служения ради счастья детей и внуков, мира и процветания России.