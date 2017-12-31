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В Канаде разыгран предновогодний джекпот лотереи с выигрышем $4 млн

Общество
31 декабря 2017, 21:42 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 31, декабря. /ТАСС

Приз разделят два победителя из Онтарио и Квебека

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ОТТАВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сразу два жителя Канады стали победителями предновогоднего розыгрыша в популярную национальную лотерею "6 из 49" с джекпотом в размере 5 млн канадских долларов ($4 млн). Об этом 31 декабря сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в стране около десятка подобных розыгрышей.

"Выпавшие номера - 8, 12, 23, 25, 45 и 47. Бонус-число - 43", - уточнили организаторы. Отмечается, что в последнем розыгрыше 2017 года выиграли два человека - один из них купил счастливый билет с нужной комбинацией цифр в провинции Онтарио, а другой - в провинции Квебек. Главный приз они разделят на двоих.

Кроме того, еще один житель Онтарио стал обладателем традиционного "утешительного приза" в размере миллиона канадских долларов ($800 тыс.).

В минувшие выходные в другую национальную лотерею Канады - Lotto Max - был сорван джекпот в размере 60 млн канадских долларов ($47 млн). Заветный квиток был продан в регионе Квебек.

Крупнейший в истории Канады джекпот - 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) - был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2017 годах были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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