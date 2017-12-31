Илия II: уходящий год был для Грузии тяжелым, но сложности удалось преодолеть

ТБИЛИСИ, 31 декабря. /ТАСС/. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II пожелал жителям страны "мира, благополучия и счастья". Об этом он заявил в новогоднем телевизионном обращении к населению, показанном в воскресенье по грузинским телеканалам.

Католикос-Патриарх отметил, что "2017 год был для нашей страны тяжелым, сложным, но благодаря господу богу удалось преодолеть эти трудности".

Он также пожелал "мира, счастья и благополучия всем жителям Грузии - грузинам, абхазам, осетинам, грекам, русским, армянам, азербайджанцам, гражданам всех других национальностей".

"Желаю всем спокойствия и мира", - сказал Илия II, которому 4 января исполнится 85 лет.