Пособие на третьего ребенка начнут выплачивать в 60 регионах

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Выплата пособий на третьего и последующих детей в размере регионального прожиточного минимума ребенка с 1 января 2018 года начнется в 60 регионах России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

С 2018 года изменен критерий участия регионов в программе по поддержке многодетных семей. Если до 2017 года в ней участвовали 50 субъектов, где рождаемость была ниже средней по России, то с 2018 года значение суммарного коэффициента рождаемости (среднее число рождений у одной женщины) увеличено до двух. Таким образом, участниками программы стали Республики Башкортостан, Калмыкия, Удмуртия, Северная Осетия - Алания, Астраханская, Иркутская, Омская, Свердловская, Челябинская области и Пермский край.

Размер ежемесячной выплаты на третьего ребенка устанавливается в субъекте с учетом величины регионального прожиточного минимума для детей. В 2017 году в среднем по России он составлял 10 тыс. рублей в месяц. В Чукотском автономном округе он самый высокий в стране и составляет 22 тыс. рублей, самый низкий - в Белгородской области - чуть более 8 тыс. рублей.

Общий объем средств, выделяемых из федерального бюджета на эти цели, составит 18,5 млрд рублей в 2018 году, сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве добавили, что ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка осуществляется в течение трех лет.

Порядок и правила предоставления этой выплаты устанавливаются каждым регионом самостоятельно. Для получения этой информации необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства, сообщили в министерстве труда и социальной защиты России.