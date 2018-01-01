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Маркировка лекарственных средств вступает в силу 1 января 2018 года

Общество
1 января, 2:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Специальные идентификационные знаки должны наноситься на вторичную упаковку лекарств, что позволит покупателям при помощи смартфона или сканера проверить легальность препарата

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Внедрение маркировки и мониторинга лекарственных препаратов, допущенных к обороту в России в рамках принятых изменений к закону "Об обращении лекарственных средств", вступают в силу 1 января 2018 года.

Изменения предусматривают "внедрение на всей территории РФ федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием контрольных (идентификационных) знаков для целей идентификации лекарственных препаратов для медицинского применения".

Также изменены требования к формату информации, которую содержат идентификационные знаки, и установлены административная ответственность за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения контрольных (идентификационных) знаков. Маркировка лекарств внедряется в рамках приоритетного проекта правительства. Изначально планировалось, что все лекарственные препараты, реализующиеся на территории РФ, должны быть промаркированы до 31 декабря 2018 года. Однако позже сроки внедрения обязательной маркировки лекарств были отодвинуты до 2020 года.

Пилотный проект по маркировке лекарственных средств был запущен в РФ с 2017 года. Основной целью приоритетного проекта является "защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов и предоставление неограниченному кругу потребителей (граждан) возможности проверки легальности зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте". Внедрение этой системы также обеспечит прозрачность и развитие справедливой конкуренции на фармрынке.

Кроме того, любой любой покупатель сможет при помощи своего смартфона или сканера в самой аптеке проверить легальность препарата, так как специальные идентификационные знаки должны наноситься на вторичную (потребительскую) упаковку лекарств.

Только в рамках пилотного проекта в РФ выявленные нарушения позволили за месяц открыть 12 уголовных дел. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, были также выявлены случаи перепродажи лекарств, а также вторичного "вброса" на рынок препаратов, которые государство бесплатно поставляет в регионы. В Росздравнадзоре уверены, что маркировка двухмерным штриховым кодом позволит в автоматизированном режиме обеспечивать защиту от недоброкачественных и контрафактных препаратов.

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