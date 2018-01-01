Массовыми гуляньями отметит Куба Новый год и годовщину победы революции

ГАВАНА, 1 января. /ТАСС/. Массовыми гуляньями отметят кубинцы одновременно Новый год и День освобождения - годовщину победы революции.

1 января 1959 года стало известно о том, что диктатор Фульхенсио Батиста бежал с Кубы. С балкона здания городского муниципалитета в Сантьяго-де-Куба Фидель Кастро объявил о победе революции. С тех пор первый день нового года является на Кубе одним из главных национальных праздников.

Ровно в полночь по местному времени (08:00 мск) со стены старинной крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, охраняющей вход в гаванскую бухту, по традиции прогремит 21 артиллерийский залп.

Многие местные жители отпразднуют 59-летнюю годовщину революции под зажигательные танцевальные ритмы под открытым небом. После полуночи на главных гаванских площадях и набережной Малекон состоятся концерты популярных исполнителей. А в Большом театре Гаваны 1 января будет показан балет "Дон Кихот" в хореографии легендарной кубинской балерины Алисии Алонсо.

Улицы городов и поселков по всей стране в эти дни украшены национальными флагами и плакатами с революционными лозунгами. Местная пресса публикует хроники, которые рассказывают о революционной борьбе против диктатуры Батисты, сопровождая их архивными фотографиями.

Большинство жителей карибской страны обходятся на Новый год без елки, однако на праздничном кубинском столе обязательно должны быть жареная свинина, рис с фасолью, жареные бананы тостонес, свежие овощи и фрукты и, конечно, порция рома или пива. Кроме того, согласно давней традиции, в полночь каждый кубинец должен съесть ровно 12 ягод винограда - на счастье.

Верность идеалам революции

"У кубинской революции были определенные исторические предпосылки: политическая система страны полностью изжила себя, экономика переживала структурный кризис", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель кафедры Гаванского университета по изучению наследия Фиделя Кастро профессор Франсиска Лопес Сивейра.

По ее словам, 1 января 1959 года не только пала диктатура Батисты, но и началась серьезная трансформация общества. "Революция пользовалась большой народной поддержкой. Ее целями были достижение независимости и суверенитета Кубы и социальной справедливости", - отметила Лопес Сивейра.

За годы, прошедшие после победы революции, Куба добилась многого, выдержав более чем полувековую блокаду со стороны США. В стране были достигнуты успехи, прежде всего в сфере образования и здравоохранения.

Минувший год был для Кубы нелегким. В июне президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении американской политики в отношении страны, а в сентябре на остров обрушился разрушительный ураган "Ирма". Кроме того, продолжили сокращаться поставки на Кубу нефти из переживающей экономический кризис Венесуэлы. Между тем, по данным властей, спада в экономике Кубы в 2017 году не наблюдалось: ВВП страны вырос на 1,6%.

Куба уже во второй раз отмечает День освобождения без лидера революции Фиделя Кастро, скончавшегося в ноябре 2016 года. Не будет Кастро - не будет и социализма на Кубе, любили повторять его враги. Сам же кубинский лидер неоднократно заявлял, что социалистическая модель переживет его самого. И пока так оно и происходит - Кастро ушел из жизни, а Куба не свернула с избранного пути.