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Во время встречи Нового года чрезвычайных ситуаций в России не зафиксировано

Общество
1 января, 2:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Глава МЧС отметил, что органы управления и подразделения ведомства с 25 декабря по 10 января переведены в режим повышенной готовности

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Чрезвычайных ситуаций во время празднования Нового года в России не произошло.

"Дежурные смены Центров управления в кризисных ситуациях в субъектах РФ не зафиксировали ни одной чрезвычайной ситуации и значимого происшествия в первые часы 2018 года", - доложили главе МЧС России Владимиру Пучкову на селекторном совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС). Он по традиции встречает Новый год и свой день рождения на рабочем месте.

Заслушав доклады, Пучков напомнил, что органы управления и подразделения МЧС с 25 декабря по 10 января переведены в режим повышенной готовности. Он попросил не расслабляться и отработать все праздничные и выходные дни на самом высоком уровне.

"Все мероприятия, связанные с празднованием Нового года, обеспечением безопасности туристов, профилактической работой, ставим на жесткий контроль", - подчеркнул Пучков. Он также потребовал взять под контроль с учетом прогноза погоды все автомобильные дороги как федерального, так и регионального значения, и незамедлительно решать все вопросы, связанные с очисткой дорог от снега.

"В случае возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и других бедствий быстро и оперативно реагировать. Дополнительно проработайте все вопросы взаимодействия с подразделениями скорой медицинской помощи, охраны общественного порядка, коммунальных служб - всех, кто в эту новогоднюю ночь и в ближайшие дни будут выполнять оперативные задачи", - распорядился министр. Особое внимание он обратил на устойчивую работу социальной инфраструктуры и объектов ЖКХ. "Все службы должны работать стабильно. Там, где будут происходить аварии, быстро и оперативно должны работать все аварийно-восстановительные бригады", - сказал Пучков.

В заключение он поздравил всех с Новым годом и сообщил, что МЧС России завершило 2017 год с позитивными показателями.

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