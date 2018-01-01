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Лондон встретил Новый год фейерверком на берегу Темзы под бой часов Биг-Бена

Общество
1 января, 3:44 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей власти перекрыли железобетонными блоками движение по городским улицам

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ЛОНДОН, 1 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Столица Великобритании встретила 2018 год красочным фейерверком на берегу Темзы под бой курантов башни Елизаветы Вестминстерского дворца, более известной как Биг-Бен.

В ярком 12-минутном шоу по традиции была задействована одна из достопримечательностей Лондона - колесо обозрения London Eye ("Лондонский глаз"), вокруг которой строилась композиция салюта. В воздух взмыли в общей сложности около 12 тыс. пиротехнических зарядов. С 2014 года организаторы лондонского фейерверка сделали платным доступ к наиболее удобным для просмотра площадкам в связи с увеличивающимся интересом публики к мероприятию. По их мнению, это должно было позволить избежать скопления слишком большого числа людей.

Билеты на пиротехническое шоу поступили в продажу в конце сентября по цене 10 фунтов стерлингов ($13,5) за каждый, всего их было реализовано более 100 тыс. Тем, кто не успел их купить, туристические порталы и СМИ рекомендовали взобраться на холмы Примроуз-хилл и Парламент-хилл, расположенные к северу от центра, откуда открывается панорамный вид на Лондон.

Служба столичной полиции заранее рекомендовала людям без билетов не тратить время на поездку в центр города и посмотреть фейерверк в прямом эфире по телевидению дома. По данным газеты Daily Mail, в связи с поступившими угрозами от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) осуществить теракт в британской столице в новогоднюю ночь предприняты повышенные меры по обеспечению безопасности. Скотленд-Ярд из "оперативных соображений" отказался предоставлять прессе данные о точном числе полицейских, охраняющих порядок в городе. Известно, что в прошлом году около 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов вели дежурство на лондонских улицах.

В рамках дополнительных мер по обеспечению безопасности власти перекрыли железобетонными блоками движение по городским улицам в местах массового скопления людей, чтобы предотвратить возможные вылазки террористов с использованием транспортных средств. Вооруженные огнестрельным оружием сотрудники полиции также задействованы в обеспечении безопасности жителей и гостей города.

Центральные улицы британской столицы в данные часы перекрыты для движения автотранспорта, а некоторые из них останутся пешеходными и 1 января, поскольку в столице пройдет Лондонский новогодний парад, в котором примут участие около 8,5 тыс. человек из 20 стран, а также десятки тысяч зрителей.

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