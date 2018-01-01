Globo: у президента Бразилии диагностировали инфекцию мочевыводящих путей

ТАСС, 1 января. Врачи диагностировали в воскресенье у президента Бразилии Мишела Темера инфекцию мочевыводящих путей. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, медицинский осмотр прошел во Дворце Жабуру в столице Бразилии - резиденции, в которой Темер проживает вместе с женой и сыном.

Ранее президент был вынужден отменить намеченную на эти выходные поездку в штат Рио-де-Жанейро. Глава государства планировал встретить Новый год на военно-морской базе в Рестинга-да-Марамбайа, однако из-за отсутствия на ее территории медицинской инфраструктуры он отказался от этой идеи.

За последние два месяца 77-летний Темер был прооперирован трижды. 27 октября президент Бразилии перенес операцию на простате. По сообщению пресс-службы главы государства, хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Бразильскому лидеру был поставлен диагноз "доброкачественная гиперплазия предстательной железы".

24 ноября стало известно, что Темеру была проведена ангиопластика трех коронарных артерий с установкой стента - специального каркаса, который помещается в коронарные сосуды сердца для расширения участка, суженного патологическим процессом. 14 декабря ему была сделана небольшая хирургическая операция в связи с новыми проблемами урологического характера. После этого вмешательства бразильскому лидеру было предписано в течение трех недель использовать катетер.