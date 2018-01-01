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Власти Южно-Сахалинска установят новую новогоднюю елку взамен сгоревшей

Общество
1 января, 7:53 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 1, января. /ТАСС

Основной версией возгорания назвают нарушение безопасности при запуске петард

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 января. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска установят в ближайшее время новую елку на городской площади, взамен сгоревшей в новогоднюю ночь искусственной ели. Об этом сообщили в понедельник городские власти.

"На место согревшей конструкции сегодня планируется переместить 12-метровую современную искусственную ель, которая приобретена в этом году для городского парка, и была установлена на стадионе "Космос", - говорится в сообщении.

Власти города рассматривают в качестве основной версии возгорания новогодней елки нарушение безопасности при запуске петард. "Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу", - сообщили власти города.

Как отметили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области, сигнал о возгорании поступил 1 января в 01.21 по местному времени. Отмечается, что пожарный расчет, дежурящий на площади, подъехал к месту горения в течение минуты.

"К моменту прибытия пожарного подразделения новогодняя ель была практически полностью охвачена пламенем. В связи с очень быстрым горением синтетического материала, являющегося основой ели, спасти новогоднее дерево не удалось", - говорится в сообщении.

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