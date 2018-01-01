Артиллерийским салютом встретила Куба 59-ю годовщину победы революции и Новый год

ГАВАНА, 1 января. /ТАСС/. Двадцать один артиллерийский залп прогремел ровно в полночь (08:00 мск) со стены старинной крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, охраняющей вход в гаванскую бухту, возвестив о наступлении на Кубе 59-й годовщины победы революции и Нового года.

Ограничившись традиционным салютом, кубинские власти в этом году не стали организовывать массовые шествия и демонстрации. Тем не менее, тысячи человек по всей стране вышли на улицы, чтобы отметить одновременно наступление Нового года и важную дату национальной истории. На многих площадях в Гаване и других городах состоялись концерты популярных исполнителей.

1 января 1959 года стало известно о том, что диктатор Фульхенсио Батиста бежал с Кубы. С балкона здания городского муниципалитета в Сантьяго-де-Куба Фидель Кастро объявил о победе революции. После этого войска под его командованием совершили марш-бросок и 8 января торжественно вошли в Гавану. Первый день нового года - День освобождения - является на Кубе одним из главных национальных праздников.

Поздравления кубинскому руководству и народу по случаю годовщины победы революции передали главы ряда зарубежных государств, в том числе президент России Владимир Путин.

В Сантьяго-де-Куба на площади, с которой Фидель Кастро 59 лет назад провозгласил победу революции, ровно в полночь под звуки национального гимна был поднят огромный кубинский флаг. Поприсутствовать на этой церемонии собрались тысячи горожан.

Улицы городов и поселков по всей стране в эти дни украшены национальными флагами и плакатами с революционными лозунгами. Местная пресса публикует хроники, которые рассказывают о революционной борьбе против диктатуры Батисты, сопровождая их архивными фотографиями.

Празднования, театральные представления и концерты будут идти на острове целую неделю. Так, в Большом театре Гаваны несколько раз покажут балет "Дон Кихот" в хореографии легендарной кубинской балерины Алисии Алонсо.

Украшение новогоднего стола - жареный поросенок

Большинство жителей карибской страны обходятся на Новый год без елки, однако на праздничном кубинском столе обязательно должны быть жареная свинина, рис с фасолью, жареные бананы тостонес, свежие овощи и фрукты и, конечно, добрая порция рома или пива. Кроме того, согласно давней традиции, в полночь каждый кубинец должен съесть ровно 12 ягод винограда - на счастье.