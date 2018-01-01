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Более 2,5 тонны новогодних посылок получили военные российской базы в Абхазии

Общество
1 января, 10:11 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 1, января. /ТАСС

Основные отправители посылок - родственники и девушки военных

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 января. /ТАСС/. Военные российской базы в Абхазии получили сотни новогодних посылок с подарками общей массой более 2,5 т. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Основные отправители посылок - родственники и девушки военных, а география отправления представлена практически всеми регионами России", - сказал он.

Астафьев уточнил, что специалисты подразделения фельдъегерско-почтовой связи базы в канун Нового года вручили посылки общей массой около 2,5 т, всего же за прошлый год военные в Абхазии получили больше шести тыс. посылок и бандеролей.

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