Более 2,5 тонны новогодних посылок получили военные российской базы в Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 января. /ТАСС/. Военные российской базы в Абхазии получили сотни новогодних посылок с подарками общей массой более 2,5 т. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Основные отправители посылок - родственники и девушки военных, а география отправления представлена практически всеми регионами России", - сказал он.

Астафьев уточнил, что специалисты подразделения фельдъегерско-почтовой связи базы в канун Нового года вручили посылки общей массой около 2,5 т, всего же за прошлый год военные в Абхазии получили больше шести тыс. посылок и бандеролей.