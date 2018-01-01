Мусульмане Северного Кавказа на новогодних каникулах совершат малый хадж

ЧЕРКЕССК, 1 января. /ТАСС/. Первые группы мусульман из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 2018 году совершат малый хадж - умру - на новогодних каникулах. Об этом сообщили ТАСС в региональных уполномоченных органах по организации хаджа.

Умра - малое паломничество, связанное с посещением святых для мусульман мест в Саудовской Аравии, совершается в любое время года, за исключением месяца, предназначенного для хаджа.

Желающим окажут содействие

"Количество россиян, совершающих умру, с каждым годом растет. В течение 2017 года в малый хадж только из Ингушетии поехали более 100 человек, в предстоящие новогодние каникулы в паломничество в Саудовскую Аравию собираются 50 представителей нашей республики. Что касается состава паломников, в основном это мужчины средних лет", - рассказал руководитель комитета по хаджу в Ингушетии Ахмед Теркакиев.

По его словам, верующие несколькими группами вылетят в последние дни декабря и в первые числа января из Москвы в Стамбул, а оттуда в Медину, рейсы также есть из Махачкалы.

В этом году малый хадж совершили и 128 жителей Ставрополья, на следующий год планируется до 200 человек, сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) края. "Проблем с оформлением документов паломники не испытывают. ДУМ Ставропольского края оказывает всяческое содействие, в том числе и материальное", - добавил собеседник агентства.

Из соседней Карачаево-Черкесии на новогодних каникулах в малое паломничество отправятся 15 человек. Ежегодно с 1 по 14 января такие туры организует ДУМ республики. "Наши паломники будут добираться в Медину через Стамбул, куда прилетят из аэропорта Ставрополя. Их, как и во время хаджа, будет сопровождать опытный инструктор, также проведена вакцинация верующих", - сказал начальник отдела хаджа ДУМ республики Джетул-хаджи Тамбиев, уточнив, что стоимость двухнедельного тура составляет $2 тыс.

В малый хадж чартерным рейсом

Большой популярностью малый хадж, как и основной, пользуется в Дагестане. Из республики в 2017 году только один аккредитованный региональный туроператор отправил в паломничество около 1 тыс. человек. "Туры организуются в течение всего года, а пиковый период приходится на месяц рамадан (тюрк. рамазан - период обязательного поста у мусульман)", - рассказал гендиректор "Марватур" Ахмад Хабибов.

Главной особенностью текущего года он назвал организацию чартерных рейсов. "Впервые был организован чартер в малый хадж. Аэробус вместимостью 250 человек доставлял людей из Махачкалы в Джидду и обратно", - отметил он.

Туроператоры предлагают несколько вариантов малого хаджа. "В январе мы планируем вывозить уже первых желающих на малый хадж. Он не регламентирован и может длиться одну - две недели или целый месяц. Мы предоставляем разные варианты", - добавил собеседник агентства.

Программы предусматривают, в частности, сопровождение групп гидом со знанием обрядов малого хаджа, предоставление трансфера по маршруту Медина - Мекка, посещение святых мест.

Особенности умры

В отличие от основного хаджа умра не является обязательным паломничеством. "Если нет средств, мусульмане освобождаются даже от хаджа, который каждый верующий должен совершить хотя бы один раз в жизни. Но если есть деньги, позволяет здоровье, и мусульманин не совершает паломничество в Мекку - одно из пяти основных предписаний ислама, то это уже большой грех", - пояснил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев.

Муфтий отметил, что с каждым годом все больше молодежи приобщается к ценностям традиционного ислама: совершают намаз и хадж, держат пост. "Это прежде всего духовное очищение и укрепление веры. В последние два года 60% паломников - это довольно молодые люди", - добавил он.

При совершении умры выполняются, в частности, четыре основных ритуала - вхождение в состояние ихрам (намерение человека приступить к обрядам и облачение в определенном месте в специальное одеяние), обход против часовой стрелки вокруг Каабы (таваф), семикратное хождение между холмами ас-Сафа и аль-Марва, сбривание или подстригание волос на голове.

"Например, история ритуального бега (сай) между холмами Сафа и Марва связана с матерью пророка Исмаила Хаджар, которая оставшись одна в пустыне, металась между холмами в поисках воды для сына. По преданиям, Аллах услышал ее мольбы, и недалеко от этих холмов, где находился младенец, забил источник Зам-зам", - рассказал Джетул-хаджи Тамбиев.

Все обряды, как и при хадже, выполняются в специальном одеянии. Мужчина надевает ихрам - одежду, представляющую собой два несшитых полотна ткани белого цвета, женщина - просторную одежду, которая оставляет открытыми только кисти рук и лицо.

В умру не входят такие ритуалы, как стояние на горе Арафат, где паломники находятся до заката, а затем направляются в долину Муздалифа и собирают ритуальные камни для символического обряда побивания шайтана, который проводится в долине Мина.