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Путин рассказал, как полвека назад с семьей смотрел новости и хоккей по телевизору

Общество
1 января, 13:06 дата обновления: 1 января, 13:20 UTC+3

Одной из самых запоминающихся новостей для президента в то время стало появление в небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144

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© Алексей Дружинин/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что его семья полвека назад могла позволить себе купить телевизор и в полном составе смотреть хоккейные матчи с участием сборной СССР.

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Глава государства принял участие в юбилейном выпуске программы "Время", которой 1 января исполнилось 50 лет. Он ответил на несколько вопросов ведущих, в том числе о том, какие новости и телевизионные программы прошлых лет помнит до сих пор.

"Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей. Это все-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить", - рассказал Путин. По его словам, вся семья вместе смотрела телевизор не часто.

На вопрос, какая новость 50-летней давности его "зацепила", глава государства заметил, что одно из ярких событий конца 1960-х - начала 1970-х годов - "это появление в нашем небе... сверхзвукового гражданского самолета Ту-144".

"Он казался, ну, на самом деле и до сих пор кажется какой-то фантастикой. А тогда тем более это было что-то невообразимое", - пояснил Путин.
Он также назвал "яркие спортивные события" и "известную хоккейную серию 1972 года" Россия-Канада. "У меня мама болела [за сборную СССР]... Я помню, мы... Вот это мы смотрели семьей", - поделился воспоминаниями президент.

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