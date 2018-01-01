Путин ценит в программе "Время" надежность информации и хороший русский язык

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает программу "Время" отечественного телевидения эталоном надежной информации и признался, что несмотря на занятость, предпочитает смотреть ее в прямом эфире. Глава государства поздравил программу с юбилеем и от имени зрителей пожелал ее создателям новых больших успехов.

Путин принял участие в юбилейном выпуске программы "Время", которой 1 января исполнилось полвека.

"Это не только праздник вашего большого коллектива, даже не только праздник российского телевидения и Первого канала, безусловно, это праздник всей страны", - считает президент. "Потому что за эти 50 лет программа "Время" стала безусловно лидером информационных программ в нашей стране", - пояснил он. Глава государства полагает, что эту программу "и за границей внимательно, с интересом и с удовольствием смотрели и смотрят".

Путин отметил, что за годы существования программы "здесь выросла целая плеяда замечательных, очень талантливых людей".

"Мы всегда - я в том числе - всегда любовались и радовались блестящему русскому языку, всегда это была на самом высоком уровне работа всего технического персонала". Президент назвал "Время" "замечательной школой кадров для телевидения", так как "почти на всех каналах почти все информационщики вышли из программы "Время".

"Самое главное, на мой взгляд, во всей этой большой 50-летней истории - это то, что программа "Время" не просто очень информационно насыщенная, она в известной степени всегда была и остается эталоном надежности", - подчеркнул глава государства. Для примера он привел недавно изданную Российской академией наук Большую российскую энциклопедию, которую сравнивали с "Википедией, другими источниками, интернетом".

"Всегда в любом деле, в информационном деле тем более, всегда важен эталон надежности, всегда важен эталон достоверности и своевременности информации", - уверен Путин. И добавил: "Вот всем этим критериям в полном объеме всегда отвечала и отвечает программа "Время".

Он признался, что старается увидеть "Время" в прямом эфире.

"Но дела, конечно, на первом месте, и дела я не могу себе позволить отбросить. Но я стараюсь построить график так, чтобы... если есть хоть какая-то возможность посмотреть в прямом эфире. Но если нет, то смотрю в записи", - рассказал президент. И заметил: "Хотя я не знаю почему, вроде бы ничего не меняется, но в прямом эфире как-то интереснее".