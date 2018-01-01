Путин признался, что не любит появляться перед телекамерами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что еще до работы на главном государственном посту привык, что за ним все время наблюдают, но не очень любит появляться на телеэкране.

Он принял участие в юбилейном выпуске программы "Время", которой 1 января исполнилось 50 лет, и ответил на вопросы ведущих о том, как чувствует себя перед телевизионными камерами.

Путин не назвал, когда первый раз появился в теленовостях, но припомнил, что, "работая еще в Петербурге... начал давать интервью, начал встречаться с журналистами, там даже что-то вреде такого небольшого фильма Шадхан Игорь снимал в свое время". "Вот это я помню, потому что сам он был очень интересный человек Игорь Абрамович Шадхан", - объяснил президент.

По его словам, затем он начал появляться в новостях, "когда в Москву приехал, стал работать в Администрации президента в Контрольном управлении, потом стал директором Федеральной службы безопасности". "По каким-то текущим конкретным вопросам какая-то информация от меня исходила, но я вообще не очень это... любил. Да и не могу сказать, что сейчас очень люблю", - признался глава государства.

Он отрицательно ответил на вопрос, напрягает ли его присутствие телекамеры.

"Дело не в том, что напрягало или не напрягало. Дело в том, что это не было до этого времени частью моей жизни. Я наоборот... все-таки старался быть немножко так не публичным человеком", - пояснил глава государства.

"Как ни странно, нет", - ответил президент на вопрос, пришлось ли отказаться от каких-то привычек из-за почти постоянного присутствия журналистов. "Почему? Потому что она [жизнь, работа] действительно на виду, но и в моей прежней жизни все время старался вести себя так, как будто за мной... постоянно наблюдают. Поэтому вот это странно, но это так сложилось. Может быть, в силу прежней профессии. Но... но сказать, что вот что-то мне пришлось кардинально поменять, пожалуй, нет", - сказал Путин.

Важно быть на месте события

Ведущие напомнили президенту, как в 2005 году он приезжал в телецентр, где возник пожар.

"Это часть моей работы... понимать: что происходит в каких-то ключевых точках или... на ключевых объектах. А телецентр, безусловно, является одним из таких", - объяснил глава государства. По его словам, телецентр - "это в полном смысле этого слова стратегический объект, здесь работает много людей". "И нужно было понять: какова реальная ситуация для принятия дальнейших решений? А решения нужно было бы принимать немедленно, если бы здесь произошли какие-то вещи,... не хочется говорить, но тем не менее, катастрофического характера", - считает президент. Он добавил, что "сейчас есть еще резервные мощности, а тогда в Москве их практически не было, и нужно было понять: что делать?"

Под прицелом телекамер

"А что касается вообще камер, работы с камерой, ... для меня... всегда было... не могу сказать... отвратительно. Нет, это перебор. Но было неприятным, знаете, что? То, что для вас является естественным. Это всякий макияж и так далее", - поделился впечатлениями Путин.

"Вот именно это всегда вызывало и до сих пор вызывает у меня какой-то внутренний протест и неприятие. Я этого не люблю", - заметил президент. На его взгляд, "быть на месте событий - это как раз часть работы, естественная часть работы, поэтому ничего здесь необычного нет".