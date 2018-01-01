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Центр лучевой терапии в Дагестане сможет принимать около 2 тыс. пациентов в год

Общество
1 января, 10:56 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 1, января. /ТАСС

Центр планируют открыть во втором полугодии

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МАХАЧКАЛА, 1 января. /ТАСС/. Первый на юге России центр лучевой диагностики и лучевой терапии с аппаратом "гамма-нож", который планируют открыть в Махачкале в 2018 году, сможет принимать ежегодно около 2 тыс. пациентов. Об этом сообщил ТАСС главный врач республиканской клинической больницы (РКБ), где создается центр, Ибрагим Магомедов.

"Сейчас там завершаются отделочные работы, потом будет благоустройство территории, параллельно идет обучение специалистов. В марте [2018 года] должны приехать специалисты и принять объект и инфраструктуру для монтажа оборудования. Годовая пропускная способность центра - 2 тыс. человек", - сказал он, добавив, что центр планируют открыть во втором полугодии 2018 года.

Центр строится в рамках государственно-частного партнерства. Двухэтажное здание будущего центра площадью 1,4 тыс. кв. м возводится за счет бюджета региона. Инвестор закупает аппарат "гамма-нож", в центре будут размещено также оборудование для ультразвуковой диагностики и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

"Гамма-нож" позволяет проводить наиболее оперативное лечение онкологических, сосудистых заболеваний, болезней спинного мозга. Его стоимость - 7,5 млрд рублей.

Как сообщал ранее глава Минздрава Дагестана Танка Ибрагимов, аппарат "гамма-нож" предназначен для обслуживания 10 млн человек, то есть лечение здесь смогут пройти не только жители Дагестана и Северо-Кавказского федерального округа, но и всего юга России. По словам Ибрагимова, сейчас в России имеются всего пять подобных аппаратов. Для приезжих пациентов в центре создают комфортабельные условия, стационар на десять коек.

По данным Минздрава Дагестана, количество онкологических больных в республике, где рак занимает второе место среди причин смерти, с каждым годом растет. И одна из главных проблем онкологической службы в республике - нехватка специализированных коек. В Дагестане функционирует только один онкологический диспансер на 200 коек. В 2012 году в Махачкале началось строительство поликлиники на 200 посещений в смену со стационаром на 40 коек. Из-за отсутствия финансирования работы приостановлены.

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