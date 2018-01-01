Монахини и прихожане монастыря в Северной Осетии поставили к Рождеству два спектакля

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 января. /ТАСС/. Около 80 прихожан Аланского Богоявленского женского монастыря покажут два спектакля во время новогодних каникул для детей Северной и Южной Осетии. Шить декорации и костюмы для постановок помогали монахини обители, сообщили ТАСС в пресс-службе Владикавказской епархии.

"Прошлогодний спектакль "Снежная королева", прошедший на сцене Академического русского драматического театра им. Е. Вахтангова, не оставил равнодушными ни детей, ни взрослых. В этом году по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида на сцене владикавказского ДК "Металлург" пройдет три представления по мотивам сказок "Снежная королева" и "Три орешка для Золушки", - рассказали в епархии.

В пресс-службе пояснили, что в постановке участвуют 80 человек, самому младшему из которых восемь лет. "По выходным, после литургии в монастырском храме, начинающие актеры, среди которых предприниматели, журналисты, юристы, студенты, домохозяйки, рестораторы, собираются для репетиций в Елизаветинском реабилитационном центре при монастыре, а в будние дни из-за отдаленности монастыря от столицы Осетии репетиции проводят на различных сценах Владикавказа", - отметила представитель епархии.

Она уточнила, что пока прихожане репетировали, монахини в швейных мастерских создавали декорации и костюмы, "которые не уступают по красоте и профессионализму лучшим театральным образцам".

"Так, совместными усилиями, рождается настоящая сказка, погрузиться в которую можно будет в рождественские дни. Окунуться в волшебство приедут сотни детей Северной и Южной Осетии: воспитанники детских домов, интернатов для слабовидящих, воскресных школ, дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, а также учащиеся Православной гимназии им. А. Колиева", - сказала собеседница.

Она добавила, что монастырь, основанный в 2001 году, помимо этого реализует несколько социальных проектов. В частности, организует лагеря для детей с различными заболеваниями, в том числе с нарушением психоэмоционального развития, с которыми во время смены работают профессиональные психологи, что позволяет стабилизировать состояние детей. Также ведется работа с пожилыми людьми, которые находятся на попечении государства. А в минувшем году для людей, попавших в тяжелые жизненные и семейные обстоятельства, при монастыре были организованы трудовые лагеря.