Путин рассказал, что не размышляет о своем месте на страницах истории

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не думает о своей роли в истории. Глава государства сказал об этом, принимая участие в юбилейном выпуске программы "Время", которой 1 января исполнилось 50 лет.

"Я не думаю об этом совершенно, потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, представляет ли он себя на страницах истории.

В беседе с сотрудниками программы Путин также рассказал о том, что проводит свободное время за чтением исторических книг, хотя отметил, что свободного времени у него практически нет.

"Историю люблю почитать. Поскольку я нахожусь в том качестве, в котором сейчас нахожусь, мне всегда хочется понять, как тот или иной руководитель, первый руководитель, конечно, думал при принятии решения в конкретной ситуации, чего он хотел получить и что получилось. Я поймал себя на мысли, что я с этой точки зрения оцениваю историю и события прошлых лет или прошлых столетий, люблю это, очень люблю", - сказал президент.