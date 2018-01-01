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Путин рассказал, что не размышляет о своем месте на страницах истории

Общество
1 января, 14:01 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 1, января. /ТАСС

В беседе с сотрудниками программы "Время", которой 1 января исполнилось 50 лет, президент также рассказал о том, как проводит свободное время

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не думает о своей роли в истории. Глава государства сказал об этом, принимая участие в юбилейном выпуске программы "Время", которой 1 января исполнилось 50 лет.

"Я не думаю об этом совершенно, потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, представляет ли он себя на страницах истории.

В беседе с сотрудниками программы Путин также рассказал о том, что проводит свободное время за чтением исторических книг, хотя отметил, что свободного времени у него практически нет.

"Историю люблю почитать. Поскольку я нахожусь в том качестве, в котором сейчас нахожусь, мне всегда хочется понять, как тот или иной руководитель, первый руководитель, конечно, думал при принятии решения в конкретной ситуации, чего он хотел получить и что получилось. Я поймал себя на мысли, что я с этой точки зрения оцениваю историю и события прошлых лет или прошлых столетий, люблю это, очень люблю", - сказал президент.

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