Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах Сочи и на Северном Кавказе

Общество
1 января, 14:10 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 1, января. /ТАСС

По данным МЧС, опасность схода лавин будет сохраняться до 18:00 2 января в горах выше 1,5 тыс. м

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение в связи с возможным сходом лавин объявлено в горах Сочи, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Северной Осетии, сообщил в понедельник Южный региональный центр МЧС.

"В период с 18:00 1 января до 18:00 2 января 2018 года в горах Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Дагестан и в горах Сочи выше 1,5 тыс. м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии, в республике в ближайшие дни также будет лавиноопасно. "В период со 2 января по 4 января 2018 года в горах Карачаево-Черкесской Республики лавиноопасно, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, не выше муниципального характера, связанных с повреждением в горных и предгорных районах", - поясняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Региональные МЧС предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры. Спасатели рекомендуют воздержаться от походов на лавиноопасные участки. По данным Росгидрометцентра, днем 1 и 2 января в регионах Северо-Кавказского федерального округа температура воздуха не опустится ниже нуля.

Горнолыжный сезон на Северном Кавказе и в Краснодарском крае открылся в декабре. Пик сезона катания традиционно приходится на новогодние праздники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан Северная Осетия Краснодарский край Кабардино-Балкария
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые 500 россиян прошли новую процедуру биометрического контроля на украинской границе
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
4
Численность Вооруженных сил РФ уменьшилась почти на 300 человек
5
Путин мечтает услышать в новостях о достижении максимальных результатов в развитии РФ
6
Четыре человека погибли в Лондоне в результате полученных ножевых ранений
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама