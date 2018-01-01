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Более 160 дворников и 200 спецмашин убирали центр Петербурга после новогодних гуляний

Общество
1 января, 14:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, января. /ТАСС

Отмечается, что в целом наведение порядка в городе заняло три часа

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Более двухсот уборочных машин и полутора сотен дворников были задействованы в уборке основных площадок новогодних гуляний в Петербурге - на Дворцовой площади, Невском проспекте и Стрелке Васильевского острова. Как сообщили в понедельник в городском комитете по благоустройству, порядок на центральных городских улицах и площадях был наведен в течение трех часов после завершения празднеств.

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"В работе были задействованы 206 спецмашин и 166 дворников. С мест праздничных гуляний дорожники вывезли 154 кубометра мусора", - отметили в комитете.

Новогодние мероприятия в центре Петербурга продолжались до 04:00 мск. Главная сцена, на которой была представлена концертная шоу-программа, располагалась на Дворцовой площади. Еще две музыкальные площадки были установлены на Невском проспекте.

Дорожные предприятия работают в особом режиме до конца рождественских каникул. На случай нештатных ситуаций круглосуточно дежурят 10 аварийных бригад.

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