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Проживающим в Израиле ветеранам материальная помощь будет перечисляться два раза в год

Общество
1 января, 15:40 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Выплаты будут осуществляться весной и осенью

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Проживающим в Израиле участникам Великой Отечественной войны (ВОВ) пожизненная материальная помощь будет переводиться два раза в год - весной и осенью. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве РФ в еврейском государстве. 1 января вступил в силу указ президента РФ "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Государстве Израиль", которым предусматриваются выплаты в 1 тыс. рублей и 500 рублей в месяц в зависимости от категории граждан.

"Выплаты будут осуществляться два раза в год - весной и осенью", - сказал собеседник агентства. По его словам, "списки получателей помощи составляются израильскими ветеранскими организациями и предоставляются в посольство вместе с личными письменными заявлениями с номером банковского счета и подписью заявителя". "Заявление может быть подано в посольство и самостоятельно в случае, если получатель помощи не состоит в ветеранских организациях, - добавили в российском диппредставительстве. - Посольство эти документы направляет в МИД РФ, где они уже перенаправляются в соответствующее ведомство".

По данным министерства абсорбции Израиля, количество лиц, которые могут претендовать на пожизненную помощь в соответствии с указом президента РФ в стране по состоянию на середину 2016 года составляет порядка 19 тыс. человек, сообщили ТАСС в посольстве РФ. При этом, по данным Пенсионного фонда России, ориентировочная численность граждан еврейского государства из числа ветеранов Великой Отечественной войны на 1 января 2016 года составляла 4 тыс. человек.

Как пояснили в Минтруда РФ, в соответствии с указом президента проживающие в Израиле инвалиды и участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания будут получать по 1 тыс. рублей ежемесячно. 500 рублей составит выплата военнослужащим, которые проходили военную службу в период войны, но не в действующей армии. Также на такую материальную поддержку могут рассчитывать военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в период войны. Материальная помощь в размере 500 рублей назначается также вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

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