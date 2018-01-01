Путин подписал закон об ужесточении наказания за сбыт наркотиков в воинских частях

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за распространение наркотиков в воинских частях. Документ, принятый Госдумой 21 декабря и одобренный Советом Федерации 26 декабря, опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Согласно закону, сбыт наркотиков, психотропных веществ или их аналогов, совершенный на территории воинской части, будет караться лишением свободы на срок от пяти до 12 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Ранее за совершение указанного преступления предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Повышенная уголовная ответственность наступает также за распространение наркотических средств в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, административных зданиях, образовательных организациях, на спортивных объектах, вокзалах и в метро, в общественном транспорте, местах отдыха и досуга.