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Путин поздравил коллектив Первого канала с 50-летием программы "Время"

Общество
1 января, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Президент также отметил, что программа "Время" заложила традиции новостного вещания в стране

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу и ветеранам Первого канала в связи с 50-летием программы "Время", отметив, что телепередача заложила традиции новостного вещания на отечественном телевидении. Текст поздравления размещен в понедельник на сайте Кремля.

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Телевизионная программа "Время". Досье

"С первых эфиров программа "Время" заявила о себе как о ярком явлении на отечественном телевидении, заложила традиции новостного вещания, стала настоящим событием в жизни страны", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что выпуски телепередачи продолжают пользоваться интересом широкой аудитории, несмотря на появление новых информационных технологий.

Ранее в понедельник Путин принял участие в юбилейном выпуске программы "Время", где лично поздравил коллектив, работающий над созданием передачи, и ответил на вопросы о своем отношении к телевидению.

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