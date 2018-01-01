Путин поздравил коллектив Первого канала с 50-летием программы "Время"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу и ветеранам Первого канала в связи с 50-летием программы "Время", отметив, что телепередача заложила традиции новостного вещания на отечественном телевидении. Текст поздравления размещен в понедельник на сайте Кремля.

"С первых эфиров программа "Время" заявила о себе как о ярком явлении на отечественном телевидении, заложила традиции новостного вещания, стала настоящим событием в жизни страны", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что выпуски телепередачи продолжают пользоваться интересом широкой аудитории, несмотря на появление новых информационных технологий.

Ранее в понедельник Путин принял участие в юбилейном выпуске программы "Время", где лично поздравил коллектив, работающий над созданием передачи, и ответил на вопросы о своем отношении к телевидению.