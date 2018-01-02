Владимир Путин в честь 50-летия программы "Время" посетил новую студию

ТАСС, 2 января. Президент России Владимир Путин считает программу "Время" отечественного телевидения эталоном надежной информации и признался, что несмотря на занятость, предпочитает смотреть ее в прямом эфире. Глава государства поздравил программу с юбилеем и от имени зрителей пожелал ее создателям новых больших успехов.

Путин принял участие в юбилейном выпуске программы "Время", которой 1 января исполнилось полвека.

"Это не только праздник вашего большого коллектива, даже не только праздник российского телевидения и Первого канала, безусловно, это праздник всей страны", - считает президент. "Потому что за эти 50 лет программа "Время" стала безусловно лидером информационных программ в нашей стране", - пояснил он. Глава государства полагает, что эту программу "и за границей внимательно, с интересом и с удовольствием смотрели и смотрят".

Новая студия информационной программы "Время" на Первом канале © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Путин отметил, что за годы существования программы "здесь выросла целая плеяда замечательных, очень талантливых людей".

"Мы всегда - я в том числе - всегда любовались и радовались блестящему русскому языку, всегда это была на самом высоком уровне работа всего технического персонала". Президент назвал "Время" "замечательной школой кадров для телевидения", так как "почти на всех каналах почти все информационщики вышли из программы "Время".

"Самое главное, на мой взгляд, во всей этой большой 50-летней истории - это то, что программа "Время" не просто очень информационно насыщенная, она в известной степени всегда была и остается эталоном надежности", - подчеркнул глава государства. Для примера он привел недавно изданную Российской академией наук Большую российскую энциклопедию, которую сравнивали с "Википедией, другими источниками, интернетом".

"Всегда в любом деле, в информационном деле тем более, всегда важен эталон надежности, всегда важен эталон достоверности и своевременности информации", - уверен Путин. И добавил: "Вот всем этим критериям в полном объеме всегда отвечала и отвечает программа "Время".

Он признался, что старается увидеть "Время" в прямом эфире.

"Но дела, конечно, на первом месте, и дела я не могу себе позволить отбросить. Но я стараюсь построить график так, чтобы... если есть хоть какая-то возможность посмотреть в прямом эфире. Но если нет, то смотрю в записи", - рассказал президент. И заметил: "Хотя я не знаю почему, вроде бы ничего не меняется, но в прямом эфире как-то интереснее".

Новая студия информационной программы "Время" на Первом канале © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Достижения России в новостях

Владимир Путин не мечтает заявить, что абсолютно все задачи, стоящие перед страной, блестяще выполнены. Но хотел бы сказать, что он и его команда достигли максимально возможного результата.

Глава государства принял участие в юбилейном выпуске программы "Время" и ответил на вопросы ведущих о том, какие новости хотел бы узнать.

"У нас ведь Новый год. И в этой связи мы всегда думаем о будущем. А сейчас - и вот в преддверии Нового года, и в ближайшее время - мы и я в том числе, и мои коллеги, мы говорим и будем говорить о будущем страны, о будущем России. О том, чего мы бы хотели добиться, каких высот. К каким высотам поднять страну?" - сказал Путин.

"И, разумеется, я реалист, я понимаю, что вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили, решили все. Ну такого просто в реальной жизни никогда не бывает", - признал президент.

И поделился мечтой: "Но мне бы очень хотелось услышать в новостях и не в новостях, а в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижения целей, которые перед собой ставили, и добились максимального результата, исходя из той ситуации, которая у нас сложилась на момент начала решения задачи и к моменту окончания того времени, которые мы перед собой ставили, формулируя эти цели".

"Вот это было бы очень важным... И я бы очень много отдал за то, чтобы так оно и было", - заявил Путин.

Новая студия информационной программы "Время" на Первом канале © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Новости и хоккей по телевизору

Президент России рассказал, что его семья полвека назад могла позволить себе купить телевизор и в полном составе смотреть хоккейные матчи с участием сборной СССР.

"Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей. Это все-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить", - рассказал Путин. По его словам, вся семья вместе смотрела телевизор не часто.

На вопрос, какая новость 50-летней давности его "зацепила", глава государства заметил, что одно из ярких событий конца 1960-х - начала 1970-х годов - "это появление в нашем небе... сверхзвукового гражданского самолета Ту-144".

"Он казался, ну, на самом деле и до сих пор кажется какой-то фантастикой. А тогда тем более это было что-то невообразимое", - пояснил Путин.

Он также назвал "яркие спортивные события" и "известную хоккейную серию 1972 года" Россия-Канада. "У меня мама болела [за сборную СССР]... Я помню, мы... Вот это мы смотрели семьей", - поделился воспоминаниями президент.

Новая студия информационной программы "Время" на Первом канале © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Кроме того, президент признался, что еще до работы на главном государственном посту привык, что за ним все время наблюдают, но не очень любит появляться на телеэкране.

Путин не назвал, когда первый раз появился в теленовостях, но припомнил, что, "работая еще в Петербурге... начал давать интервью, начал встречаться с журналистами, там даже что-то вреде такого небольшого фильма Шадхан Игорь снимал в свое время". "Вот это я помню, потому что сам он был очень интересный человек Игорь Абрамович Шадхан", - объяснил президент.

По его словам, затем он начал появляться в новостях, "когда в Москву приехал, стал работать в Администрации президента в Контрольном управлении, потом стал директором Федеральной службы безопасности". "По каким-то текущим конкретным вопросам какая-то информация от меня исходила, но я вообще не очень это... любил. Да и не могу сказать, что сейчас очень люблю", - признался глава государства.

Он отрицательно ответил на вопрос, напрягает ли его присутствие телекамеры.

"Дело не в том, что напрягало или не напрягало. Дело в том, что это не было до этого времени частью моей жизни. Я наоборот... все-таки старался быть немножко так не публичным человеком", - пояснил глава государства.

"Как ни странно, нет", - ответил президент на вопрос, пришлось ли отказаться от каких-то привычек из-за почти постоянного присутствия журналистов. "Почему? Потому что она [жизнь, работа] действительно на виду, но и в моей прежней жизни все время старался вести себя так, как будто за мной... постоянно наблюдают. Поэтому вот это странно, но это так сложилось. Может быть, в силу прежней профессии. Но... но сказать, что вот что-то мне пришлось кардинально поменять, пожалуй, нет", - сказал Путин.

Новая студия информационной программы "Время" на Первом канале © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Важно быть на месте события

Ведущие напомнили президенту, как в 2005 году он приезжал в телецентр, где возник пожар.

"Это часть моей работы... понимать: что происходит в каких-то ключевых точках или... на ключевых объектах. А телецентр, безусловно, является одним из таких", - объяснил глава государства. По его словам, телецентр - "это в полном смысле этого слова стратегический объект, здесь работает много людей". "И нужно было понять: какова реальная ситуация для принятия дальнейших решений? А решения нужно было бы принимать немедленно, если бы здесь произошли какие-то вещи,... не хочется говорить, но тем не менее, катастрофического характера", - считает президент. Он добавил, что "сейчас есть еще резервные мощности, а тогда в Москве их практически не было, и нужно было понять: что делать?"

Под прицелом телекамер

"А что касается вообще камер, работы с камерой, ... для меня... всегда было... не могу сказать... отвратительно. Нет, это перебор. Но было неприятным, знаете, что? То, что для вас является естественным. Это всякий макияж и так далее", - поделился впечатлениями Путин.

Новая студия информационной программы "Время" на Первом канале © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Вот именно это всегда вызывало и до сих пор вызывает у меня какой-то внутренний протест и неприятие. Я этого не люблю", - заметил президент. На его взгляд, "быть на месте событий - это как раз часть работы, естественная часть работы, поэтому ничего здесь необычного нет".

Путин рассказал, что не размышляет о своем месте на страницах истории

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не думает о своей роли в истории. Глава государства сказал об этом, принимая участие в юбилейном выпуске программы "Время", которой 1 января исполнилось 50 лет.

"Я не думаю об этом совершенно, потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, представляет ли он себя на страницах истории.

В беседе с сотрудниками программы Путин также рассказал о том, что проводит свободное время за чтением исторических книг, хотя отметил, что свободного времени у него практически нет.

"Историю люблю почитать. Поскольку я нахожусь в том качестве, в котором сейчас нахожусь, мне всегда хочется понять, как тот или иной руководитель, первый руководитель, конечно, думал при принятии решения в конкретной ситуации, чего он хотел получить и что получилось. Я поймал себя на мысли, что я с этой точки зрения оцениваю историю и события прошлых лет или прошлых столетий, люблю это, очень люблю", - сказал президент.

Роль в истории

Владимир Путин рассказал, что не думает о своей роли в истории.

Новая студия информационной программы "Время" на Первом канале © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Я не думаю об этом совершенно, потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, представляет ли он себя на страницах истории.

В беседе с сотрудниками программы Путин также рассказал о том, что проводит свободное время за чтением исторических книг, хотя отметил, что свободного времени у него практически нет.

"Историю люблю почитать. Поскольку я нахожусь в том качестве, в котором сейчас нахожусь, мне всегда хочется понять, как тот или иной руководитель, первый руководитель, конечно, думал при принятии решения в конкретной ситуации, чего он хотел получить и что получилось. Я поймал себя на мысли, что я с этой точки зрения оцениваю историю и события прошлых лет или прошлых столетий, люблю это, очень люблю", - сказал президент.