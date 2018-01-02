В США основали движение в защиту женщин от домогательств

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Работницы американской киноиндустрии, телевидения и театра заявили в понедельник об основании движения под названием Time's Up в защиту женщин по всей стране от сексуальных домогательств и дискриминации.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Time's Up, инициативу поддержали не менее 300 женщин, работающих в сфере шоу-бизнеса: актрис, сценаристов, режиссеров, продюсеров и руководителей компаний. В их числе актрисы Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун, Эшли Джадд, Рашида Джонс, Ева Лонгория, Америка Феррера, Керри Вашингтон и другие.

Среди задач, которые ставит перед собой движение, - оказание юридической поддержки подвергшимся домогательствам женщинам, профессии которых не входят в число наиболее престижных. Это, в частности, уборщицы, работницы ферм, фабрик, ресторанов и гостиниц. На эти цели предполагается выделять средства из фонда в размере $13 млн. Он пополняется добровольными пожертвованиями.

Участники Time's Up также намерены добиваться принятия более строгих законов в данной сфере. Речь, в частности, идет о введении норм, согласно которым с компаний, где имеют место случаи домогательств, взыскивались бы штрафы. Кроме того, движение намерено попытаться изжить практику заключения с пострадавшими от указанных действий женщинами секретных соглашений, по условиям которых они не могут разглашать информацию о произошедшем.

Последние месяцы в США были отмечены серией скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Наиболее громкий из них касался голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что продюсер в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал.

Вслед за этим в домогательствах были обвинены и целый ряд других мужчин, в частности, бывший исполнитель главной роли в сериале "Карточный домик" Кевин Спейси, актер Дастин Хоффман, комик Луис Си Кей, экс-президент США Джордж Буш - старший.