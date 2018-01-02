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Тысячи японцев поздравили императора Акихито с Новым годом в Императорском дворце

Общество
2 января, 6:39 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 2, января. /ТАСС

В ответ монарх пожелал всем мира на земле

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ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Тысячи японцев по традиции пришли во вторник в Императорский дворец в центре Токио, чтобы поздравить императора Акихито с Новым годом. В своем кратком обращении к пришедшим монарх пожелал мира на всей земле.

"Я счастлив, что встречаю этот Новый год с вами со всеми. Я надеюсь, что этот год станет хоть немного лучше и счастливей для людей во всем мире", - сказал он.

Поздравление императора, которому в прошлом году исполнилось 84 года, является одной из главных новогодних традиций в Японии. Монарх и члены его семьи приветствовали своих подданных с закрытого пуленепробиваемым стеклом балкона Императорского дворца. В течение дня Акихито, императрица Митико, наследник престола принц Нарухито и другие члены монаршей семьи выйдут на балкон несколько раз. По этому случаю ежегодно десятки тысяч человек собираются в Императорском дворце, перед входом все посетители проходят досмотр и получают от организаторов небольшие бумажные флажки Японии.

При появлении императора с его семьей на балконе собравшиеся приветствуют их громким кличем "банзай" ("Да здравствует!") и размахивают полученными флажками. Японцы только два раза в год могут попасть на эту закрытую территорию дворца: 23 декабря, когда Акихито отмечает свой день рождения, и 2 января - по случаю начала нового года. Интерес к императорской чете в японском обществе сейчас невероятно высок из-за того, что в 2019 году Акихито официально сложит свои полномочия, став первым японским монархом за послевоенный период, ушедшим на покой при жизни.

Дата отречения

В декабре прошлого года правительство Японии окончательно утвердило сроки отречения императора Акихито от престола. Согласно одобренному плану, это произойдет 30 апреля 2019 года, а на следующий день на престол взойдет наследный принц Нарухито.

Ранее юридические нормы не предусматривали прижизненного отречения императора от престола. Однако Акихито в августе прошлого года в обращении к нации выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом, не произнося этого напрямую. По итогам длительного согласования летом этого года был принят специальный закон, позволяющий императору отказаться от власти. При этом документ действует всего три года и рассчитан только на ныне действующего монарха.

Согласно данным соцопросов, подавляющее большинство японцев с пониманием отнеслось к желанию Акихито сложить свои императорские полномочия.

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Персоны
Акихито (император Японии) Митико, императрица Японии
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