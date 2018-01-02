Российские военные передали новогодние подарки сирийским детям

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 2 января. /ТАСС/. Военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон передали сирийским детям подарки, собранные в рамках акции "Дети России - детям Сирии". Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники движения "Юнармия" из Тульской, Псковской и Московской областей, а также из Казани, Оренбурга и Уфы собрали примерно 10,5 т одежды, обуви, школьных принадлежностей, канцтоваров, мягких игрушек и сладостей. Груз был доставлен в Сирию военно-транспортным самолетом.

В новогодние праздники представители Центра по примирению ежедневно развозят подарки. "Они [участники "Юнармии"] прислали учебники, продукты питания, в том числе учебники русского языка, потому что здесь очень популярен русский язык", - рассказал представитель Центра по примирению Сергей Серобаба в школе имени Гасана Зуана в Латакии, учеников которой навестили российские военные.

"В нашей школе учится 94 ребенка, у которых в ходе вооруженного конфликта погибли родители или братья. Дети, конечно, очень были рады подаркам. Даже в сложное военное время, даже в зоне вооруженного конфликта все равно дети и есть дети, поэтому хочется им предоставить минуты радости", - сказала учительница русского языка Светлана Красуля.

Игрушки и сладости также получили дети воскресной школы при церкви Иоанна Крестителя Антиохийской православной церкви в Латакии. Подарочные наборы были собраны воспитанниками воскресной школы при одном из московских храмов, а также ветеранами всероссийского движения "Боевое братство".

На праздничном мероприятии хор сирийской воскресной школы спел для российских военных рождественские гимны. "Это были песнопения во славу Девы Марии, пришло много детей, несмотря на каникулы. Когда они узнали, что приедут российские военные, они все пришли. Это для них очень важно, потому что церковь учит говорить спасибо всем не зависимо от религии", - рассказал настоятель церкви архимандрит Макарий.