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Роспотребнадзор: россияне чаще всего жалуются на косметологические услуги

Общество
2 января, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Также почти четверть обращений связана с ненадлежащим качеством оказанных платных медуслуг, преимущественно стоматологических

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© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Потребители медицинских услуг чаще всего жалуются в Роспотребнадзор на навязывание платных косметологических услуг и низкое качество препаратов. Такие данные опубликованы на официальном сайте федеральной службы во вторник.

"60% обращений составляют жалобы на оказание косметологических услуг, их навязывание, отсутствие медицинской лицензии, безопасность препаратов (у многих потребителей после оказания услуг появились аллергические реакции)", - говорится в сообщении.

Еще 23% обращений связаны с ненадлежащим качеством оказанных платных медуслуг, преимущественно стоматологических. В 13% случаев потребители жалуются на отказ в удовлетворении гражданско-правовых требований (возмещение ущерба, перерасчет платы), в 4% - на непредоставление полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых им услугах.

Так, в Москве за 11 месяцев 2017 года поступило 1137 жалоб на оказание платных медицинских услуг, что составило 3,2% от общего количества обращений. В Республике Татарстан количество обращений граждан по вопросу нарушения законодательства о защите прав потребителей организациями, осуществляющими деятельность по оказанию платных медицинских услуг, увеличилось в три раза за последние три года.

Роспотребнадзор напоминает, что по закону "О защите прав потребителей" клиент вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если им обнаружены существенные недостатки или существенные отступления от условий договора, и потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги.

Вред, причиненный жизни или здоровью потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в полном объеме. Потребитель может предъявить иск в суд, при этом он освобождается от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав (в случае, если цена иска не превышает 1 млн рублей).

Роспотребнадзор и его территориальные органы до принятия решения судом первой инстанции могут вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях обеспечения защиты прав потребителя. Что касается проверки качества предоставленных платных медицинских услуг, то эти функции выполняет другое ведомство - Росздравнадзор.

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