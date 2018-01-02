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Два рейса из Москвы задерживаются из-за тумана в аэропорту Волгограда

Общество
2 января, 10:46 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 2, января. /ТАСС

Горизонтальная видимость в районе аэропорта составляет 300 метров

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ВОЛГОГРАД, 2 января. /ТАСС/. Прилет рейсов компании "Аэрофлот" и компании S7 Airlines из Москвы в Волгоград задерживается из-за тумана в аэропорту прибытия, сообщили ТАСС во вторник в администрации международного аэропорта Волгограда.

"Рейс из Шереметьево в Волгоград компании "Аэрофлот", прилет которого по расписанию [намечен] на 10:35 мск, задерживается до 13:35 мск. Рейс из Домодедово компании S7 Airlines ожидается вместо 11:00 мск в 12:00 мск. Оба рейса задерживаются по метеоусловиям Волгограда - сильного тумана", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что соответственно задерживается вылет этих рейсов обратно из Волгограда в Москву. Время задержки ориентировочное, пассажирам необходимо уточнять информацию у представителей авиакомпаний или в справочной службе авиаузла.

Международный аэропорт Волгограда работает во вторник по фактической погоде. Сейчас в районе аэропорта минус 2 градуса, горизонтальная видимость из-за тумана составляет около 300 метров, вертикальная - 50 метров.

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