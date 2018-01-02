Два рейса из Москвы задерживаются из-за тумана в аэропорту Волгограда

ВОЛГОГРАД, 2 января. /ТАСС/. Прилет рейсов компании "Аэрофлот" и компании S7 Airlines из Москвы в Волгоград задерживается из-за тумана в аэропорту прибытия, сообщили ТАСС во вторник в администрации международного аэропорта Волгограда.

"Рейс из Шереметьево в Волгоград компании "Аэрофлот", прилет которого по расписанию [намечен] на 10:35 мск, задерживается до 13:35 мск. Рейс из Домодедово компании S7 Airlines ожидается вместо 11:00 мск в 12:00 мск. Оба рейса задерживаются по метеоусловиям Волгограда - сильного тумана", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что соответственно задерживается вылет этих рейсов обратно из Волгограда в Москву. Время задержки ориентировочное, пассажирам необходимо уточнять информацию у представителей авиакомпаний или в справочной службе авиаузла.

Международный аэропорт Волгограда работает во вторник по фактической погоде. Сейчас в районе аэропорта минус 2 градуса, горизонтальная видимость из-за тумана составляет около 300 метров, вертикальная - 50 метров.