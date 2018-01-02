Почти 80 музеев Москвы работают бесплатно со 2 по 7 января

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Музеи департамента культуры Москвы в новогодние каникулы работают бесплатно для всех желающих, всего можно посетить 77 музейных площадок. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

"Билеты на самые интересные и актуальные выставки все желающие смогут приобрести в кассах музеев с 2 по 7 января", - говорится в сообщении.

Например, в Новом Манеже продолжает работу выставка "Необъятный Рязанов", посвященная 90-летию режиссера Эльдара Рязанова. Экспозиция разделена на три части, знакомящие с его фильмографией, биографией и стихами. Идея и проект выставки разработаны пасынком Рязанова Олегом Бердюгиным.

А в Музее М. И. Цветаевой работает выставка "Где мой дом?", приуроченная к 125-летию поэтессы. Там представлены ее рабочие тетради, записки и заметки, планы будущих произведений и черновики. Посетители смогут увидеть все, что в разные годы было связано с творческой лабораторией Цветаевой.

Среди тематических выставок бесплатно работает экспозиция "Зимний калейдоскоп" в Доме Высоцкого на Таганке. Акварели, живопись и графика посвящены природе, людям и городам зимой. А в Мемориальном музее космонавтики все желающие могут увидеть уникальные сувениры, статуэтки, бюсты, вазы и сервизы из фарфора, связанные с космической тематикой. В музее "Садовое кольцо" бесплатно можно будет посетить выставку "Москва рождественская". Там представлены картины Натальи Соколовской, на которых изображены старинные районы города в преддверии Нового года и Рождества.

Департамент культуры предупреждает, что основные экспозиции городских музеев в новогодние каникулы будут доступны бесплатно, однако некоторые мероприятия могут остаться платными. Расписание и график работы всех площадок можно найти на их официальных сайтах.