Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 80 музеев Москвы работают бесплатно со 2 по 7 января

Общество
2 января, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Департамент культуры предупреждает, что некоторые мероприятия могут остаться платными

Поделиться
Материал из 1 страницы
Музей-панорама "Бородинская битва"

Музей-панорама "Бородинская битва"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Музеи департамента культуры Москвы в новогодние каникулы работают бесплатно для всех желающих, всего можно посетить 77 музейных площадок. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

"Билеты на самые интересные и актуальные выставки все желающие смогут приобрести в кассах музеев с 2 по 7 января", - говорится в сообщении.

Например, в Новом Манеже продолжает работу выставка "Необъятный Рязанов", посвященная 90-летию режиссера Эльдара Рязанова. Экспозиция разделена на три части, знакомящие с его фильмографией, биографией и стихами. Идея и проект выставки разработаны пасынком Рязанова Олегом Бердюгиным.

А в Музее М. И. Цветаевой работает выставка "Где мой дом?", приуроченная к 125-летию поэтессы. Там представлены ее рабочие тетради, записки и заметки, планы будущих произведений и черновики. Посетители смогут увидеть все, что в разные годы было связано с творческой лабораторией Цветаевой.

Среди тематических выставок бесплатно работает экспозиция "Зимний калейдоскоп" в Доме Высоцкого на Таганке. Акварели, живопись и графика посвящены природе, людям и городам зимой. А в Мемориальном музее космонавтики все желающие могут увидеть уникальные сувениры, статуэтки, бюсты, вазы и сервизы из фарфора, связанные с космической тематикой. В музее "Садовое кольцо" бесплатно можно будет посетить выставку "Москва рождественская". Там представлены картины Натальи Соколовской, на которых изображены старинные районы города в преддверии Нового года и Рождества.

Департамент культуры предупреждает, что основные экспозиции городских музеев в новогодние каникулы будут доступны бесплатно, однако некоторые мероприятия могут остаться платными. Расписание и график работы всех площадок можно найти на их официальных сайтах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новый год и Рождество — 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
2
Первый на Северном флоте дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл на базу
3
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
6
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
7
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама