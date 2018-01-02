Путин поздравил с днем рождения Юрия Григоровича

Юрий Григорович и Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий РФ, 12 июня 2017 года © Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 91-летием советского и российского хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, отметив, что каждая его работа является уникальной. Соответствующая телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Примите искренние поздравления с днем рождения, - говорится в телеграмме. - Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной самоотдачей, своим подвижничеством вносите бесценный вклад в развитие великих традиций русского балета, мирового хореографического искусства, и каждая ваша работа - уникальна".

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Сочинять танцы он начал еще в юношеском возрасте в балетной студии Ленинградского дворца культуры имени Горького. С 1961 по 1964 год Григорович был балетмейстером Театра имени Кирова. С 1964 по 1995 год занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года является штатным хореографом ГАБТ.

Им поставлено восемь оригинальных балетов, в числе которых "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Спартак", "Золотой век". Он является автором редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.

Григорович - народный артист СССР. Удостоен Ленинской премии, он дважды лауреат Государственной премии СССР, отмечен Государственной премией РФ и дважды - премией правительства РФ. Является кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена "За заслуги перед Отечеством" первой, второй и третьей степеней, а также обладателем многих других российских, а также зарубежных наград.