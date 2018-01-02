В индийском штате Гоа откроют мини-тюрьму для иностранцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 января. /ТАСС/. Власти индийского западного штата Гоа в январе отремонтируют старую тюрьму в городе Мапуса и превратят ее в центр для содержания под стражей граждан из зарубежных стран, нарушивших правила визового режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Причиной для создания такого центра стало то, что многие иностранцы, приезжая сюда, остаются на здешних курортах гораздо дольше, чем это разрешено индийскими визами. Нарушители будут содержаться в центре на период оформления документов, которые необходимы для депортации на родину.

О каждом задержанном при этом обязательно будет сообщаться в посольство той страны, откуда тот прибыл, пообещал заместитель генерального директора полиции Гоа Рупиндер Кумар.

Новость о скором открытии центра быстро облетела весь штат, и местные жители уже окрестили это пенитенциарное учреждение "бесплатной гостиницей". На взгляд многих из них, Гоа давно нуждался в таком центре.