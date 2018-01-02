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Храм XVIII века освятили после 10 лет реставрации в Александро-Невской лавре Петербурга

Общество
2 января, 13:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, января. /ТАСС

Церковь освятил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Освящение двухэтажной Федоровской церкви после десятилетней реставрации прошло в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

"Сегодня, 2 января, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил церковь в честь Святого благоверного князя Федора Новгородского (брата Александра Невского) Александро-Невской лавры", - рассказали в пресс-службе митрополии.

Церковь была построена в середине XVIII века. Над ее созданием трудился архитектор Пьетро-Антонио Трезини, родственник Доменико Трезини, автора Петропаловского собора и Летнего дворца Петра I. С начала XIX века в Федоровской церкви хоронили грузинских дворян, служивших в столице Российской империи при дворе Романовых.

"С 2006 года здесь, [в Федоровской церкви], велись интенсивные реставрационные работы. Сейчас мы с полной ответственностью можем говорить, что этот храм отреставрирован и введен в богослужебный круг. Теперь (после освящения) здесь могут исполняться все таинства Русской Православной церкви", - рассказал ТАСС помощник игумена Александро-Невской лавры по реставрации Алексей Одинцов.

По его словам, при присоединении Грузии к России (в начале XIX века) многие представители грузинских фамилий были отправлены в виде почетных гостей в Петербург, и "грузинская диаспора при дворе была достаточно сильна и многочисленна, но при этом самостоятельного храма у грузин в Петербурге не было. Поэтому нижний храм Федоровской церкви был приписным храмом для грузинского дворянства, там же у них получилась усыпальница".

В 1931 году храм был закрыт, помещения использовались как общежития, лаборатории, столярные цеха, автомастерская. В середине 90-х годов корпуса Александро-Невской лавры начали передавать РПЦ.

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